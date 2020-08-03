صدور المرسوم الخاص بمنح 3 ملايين سنتيم لأصحاب المهن المتضررين من كورونا

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية المرسوم القاضي بتخصيص منحة 3 ملايين سنتيم شهريا لأصحاب بعض المهن المتضررين من جائحة كورونا.

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فان المرسوم التنفيذي رقم 211-20 الصادر في 30 جولية سنة 2020 يتضمن منح مساعدة مالية لأصحاب المهن المتضررين من كورونا.

وحددت المنحة حسب ذات المرسوم بـ30 ألف دينار جزائري وتدفع لمدة ثلاثة أشهر تعويضا من الخسائر المرتبطة بفترة الحجر الصحي.

وتمنح هذه المساعدة المالية عقب تقييم لكفل فئة مهنية خلال أربعة أشهر الماضية، كما أن هذه المساعدة أزو المنحة لاتخضع للضريبة ولا لاشتراكات الضمان الاجتماعي.

وتحدد كيفية تطبيق هذا المرسوم و توزيع المنحة على مستحقيها من خلال قرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ووزارة المالية بالإضافة إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي.