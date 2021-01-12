صدور المرسوم الرئاسي الخاص بملحق عقد استغلال بين سوناطراك ووكالة النفط

صدر المرسوم الرئاسي المتضمن الموافقة على ملحق عقد استغلال بين سوناطراك و شريكه المحلي وكالة النفط.

وصدر في العدد الأول من الجريدة الرسمية لسنة 2021، المرسوم الرئاسي رقم 20-440 المؤرخ في 30 ديسمبر المنصرم.

ويتضمن المرسوم، الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 أغسطس 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة عين امجان جنوب.

وقد أبرم هذا الملحق بالعقد بالجزائر العاصمة في 27 جويلية 2020.

وفي هذا الإطار نص المرسوم في مادته الثانية على أن ينفذ هذا الملحق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.