صدور المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد

صدر الأحد، المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره، بعناية سامية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي كان قد أسدى تعليماته بخصوص تعزيز التكفل و رعاية المصابين باضطراب طيف التوحد.

وأوضحت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن من المهام المنوطة بهذا المركز. الذي سيكون تحت وصايتها إعداد البرامج والمناهج المتعلقة بالأشخاص المصابين بالتوحد على المستوى الوطني. ولاسيما في مجال التشخيص والكشف المبكر وفي التأهيل والعلاج. إلى جانب تصميم وتنفيذ المخطط الوطني للتكوين لفائدة المهنيين في مجال التوحد وأولياء الأشخاص المصابين. و كذا تنفيذ و متابعة و تقييم انجاز المخطط الوطني للتوحد الذي صادق عليه السيد رئيس الجمهورية بتاريخ الفاتح جوان 2025.

جدير بالذكر أن هذا المركز الذي سيكون مقره بمدينة الجزائر ، والذي سيقدم إضافة نوعية في تعزيز رعاية المصابين. باضطراب هذا الطيف خاصة في مجال الكشف والعلاج، سيتبع بإنشاء مراكز متخصصة على المستوى المحلي. ابتداء من أربعة مراكز جهوية متخصصة تضطلع هي الأخرى بالتكفل ورعاية المصابين عبر القطر الوطني.

