صدور النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية والتي فاز بها عبد المجيد تبون بأغلبية الأصوات المعبر عنها.

أعلن المجلس الدستوري بعد تصحيح الأخطاء المادية، وضبط النتائج النهائية وبما أنه يسجل أي طعن فقد جاءت نتائج الإقتراع كما يلي:

الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني : 23.559.853

العدد الإجمالي للناخبين المسجلين : 24.464. 161

الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني : 9.675.515

العدد الإجمالي للناخبين المصوتين : 9.755.340

نسبة المشاركة على مستوى التراب الوطني :07.41 %

نسبة المشاركة العامة 39 .88 %

الاصوات الملغاة 1.244.925

الأصوات المعبر عنها 8.510.415

الأغلبية المطلقة 4.255.209

فيما كانت نتائج المترشحين حسب الترتيب:

عبد المجيد تبون عدد المصوتين 4 ملايين و947.523 تحصل على نسبة 58.13 بالمئة من الأصوات المعبر عنها.

ويليه في المرتبة الثانية عبد القادر بن ڨرينة عدد المصوتين 1 مليون 477.836 صوت تحصل نسبة 17.37 بالمئة من الأصوات المعبر عنها.

وحل في المرة الثالثة علي بن فليس عدد المصوتين 897.831 صوت تحصل على نسبة 10.55 بالمائة من الاصوات المعبرعنها.

في حين المركزالرابع كان من نصيب عزالدين ميهوبي عدد المصوتين 619.225 صوت وتحصل على نسبة 7.28 بالمئة من الاصوات المعبرعنها.

وفي المركز الخامس عبد العزيز بلعيد عدد المصوتين 568.000 صوت ةتحصل على نسبة 6.67 بالمئة م نالاصوات المعبر عنها

كما جاءت النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية عبر الولايات كالتالي: