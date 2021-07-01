صدور النتائج النهائية للتشريعيات وقائمة البرلمانيين الجدد

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 51 النتائج النهائية لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والذي جرى يوم 12 جوان 2021 .

ووفق ذات الجريدة يتم تحديد الدوائــر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، وجاءت النتائج كمايلي:

بلغ عدد الناخـبون الـمسجـلـون: 24.453.992 بينما الـناخبون المصوتون بلغ 401. 622. 6 في حين وصلت نـسبـة الـمـشاركـة 23%

وأسفرت النتائج النهائية إلى أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ 4.610.652 ، بينما عدد الأوراق المـلـغـاة وصل إلى 749.011 .1

وتحصل حزب جبهة التحرير الوطني الأفلان على 278828 صوتا ليحصل بذلك على 98 مقعدا.

بينما حركة مجتمع السلم حمس بـ 208471 صوتا ليفوز بـ 65 مقعدا.

في حين تحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي على 198758 صوتا ليتحصل على 58 مقعدا.

متبوعا بحزب جبهة المستقبل بـ 153987 صوتا وفاز بـ 48 مقعدا، أما حركة البناء الوطني تحصل 106203 صوتا ليفوز بـ 39 مقعدا.

وجاء ترتبب القوائم الفائزة، حسب عـدد الأصوات والمقاعد التي تحصلت عليها، على النحو الآتـي:

عدد المقاعد التي حصل عليها الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين 40 سنة، والمرأة، وذوو المستوى الجامعي، ونسبة تمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني، هي كالآتي:

عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين 40 سنة 134. بينما نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني 92.32،%.

عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل المرأة 33،في حين نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني 10.8%.

عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل ذوي المستوى الجامعي 276، وكانت نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني 81.67 %.

كما صدر في هذا العدد من الجريدة الرسمية القائمة الإسمية المترشحين المنتخبين للمجلس الشعبي الوطني. والتي جاءت كمايلي: