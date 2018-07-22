صدور النظام الجديد لصندوق ضمان الودائع المصرفية

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية النظام الجديد لبنك الجزائر المتعلق بصندوق ضمان الودائع المصرفية.

ووفقا لهذا النص الجديد الذي يعدل النظام الصادر في 2004 فإن الحد الأقصى للتعويض الممنوح لكل مودع محدد بمليوني دينار 2 مليون دج مقابل 600.000 دج سابقا.

أين يسيّر هذا الصندوق من قبل شركة مساهمة تسمى “صندوق ضمان الودائع المصرفية” “ص.ض.و.م”.

وعلى البنوك الاكتتاب في رأس مال شركة ضمان الودائع المصرفية الذي يوزع بينها بالتساوي.

“ينجر بحكم القانون عن الشروع في تصفية بنك مساهم والانطلاق في إجراءات تعويض المودعين عقب انتهاء عملية تخفيض المودعيني.

أي تخفيض رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفية بالنسبة لحصة رأسمال البنك المعني بالإجراء ” حسب نص النظام الجديد.

كما يلزم البنوك بالدفع إلى شركة ضمان الودائع المصرفية علاوة سنوية تحسب على أساس المبلغ الإجمالي للودائع بالعملة الوطنية المسجلة بتاريخ 31 ديسمبرمن كل عام.

وحسب نص النظام الجديد يتم تحديد نسبة هذه العلاوة سنوياً من طرف مجلس النقد والقرض استنادا إلى مؤشرات الاشراف.

إضافة إلى ذلك يتعين أن تسهر شركة ضمان الودائع المصرفية المكلفة بتسيير الصندوق على تحصيل العلاوات المستحقة ل صندوق الضمان.

وكذا على إيداعها في حساب مفتوح لدى بنك الجزائر، كما يجب عليها التحقق من توظيف هذه الموارد المتاحة في “أصول آمنة”.