صدور النظام العام الجديد لبورصة الجزائر

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية صدور النظام الجديد لبورصة الجزائر القيم المنقولة.

ووفقا للعدد 5 من ذات الجريدة يتعلق الامر بالنظام رقم 23-04 للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة المصادق عليه من طرف وزير المالية.

وجاء في النظام الجديد إعتماد تنظيم جديد للتسعيرة الرسمية على مستوى بورصة الجزائر يتكون من خمسة أسواق وهي: سوق سندات رأس المال، وسوق سندات الدين.

بالإضافة إلى سوق السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي، وسوق المستثمرين المحترفين المخصص لسندات رأس المال وسندات الدين والسندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي، وكذا سوق سندات الخزينة.

كما تم تبسيط إجراءات الادراج على مستوى هذه الأسواق وشروط القبول فيها خاصة من خلال إلغاء شرط نسبة 20 بالمائة للرأس مال المفتوح وتعويضه بقيمة 1 مليار دج على الأقل. بالإضافة إلى اعتماد شرط رسملة الشركة (قيمتها) والتي يجب أن تعادل على الأقل 5 مليار دج بدلا من شرط رأسمال الاجتماعي المعتمد سابقا والمقدر بـ 500 مليون دج.

وتضمن النظام الجديد على خلق قسم للنمو” مخصص للمؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تم اعتماد شرط وحيد للإدراج في هذا القسم وهو فتح رأس المال في حدود 10 مليون دج فقط بغض النظر عن شرط رأس المال الاجتماعي الأدنى أو قيمة الشركة.

كما يضم هذا النظام تبسيط شروط الادراج في سوق سندات الدين خاصة فيما تعلق بالحد الأدنى للمبلغ المصدر.