صدور بيان مشترك بين دولة قطر والجزائر بمناسبة زيارة الرئيس تبون

صدر اليوم الإثنين، بيان مشترك عن دولة قطر والجزائر، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للدوحة خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2022.

وفيما يلي نص البيان:

“انطلاقا من العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المتميزة التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتلبية لدعوة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، قام فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، بزيارة دولة إلى دولة قطر خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2022.

رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر يعقدان محادثات ثنائية موسعة

وعقد القائدان محادثات ثنائية موسعة ركزت على العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وقد عكست هذه المباحثات عمق العلاقات الثنائية وتطابق وجهات نظر البلدين على المستوى الثنائي.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتشاور والتنسيق بين البلدين وتطلعا إلى تعزيزها على كافة المستويات.

الثنائي يثنيان على على علاقات التعاون المتميزة

كما أثنيا على علاقات التعاون المتميزة وتطلعا إلى الارتقاء بها في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية وقطاع الغاز. وفي هذا السياق جدد فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون امتنانه لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الدعم الذي قدمته دولة قطر لمرشح الجزائر الذي تم انتخابه أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وأكد القائدان على ما يحتويه البلدان من فرص حقيقية ومتنوعة لتعزيز التعاون من خلال تمكين فرص التكامل الاستثماري بين البلدين وإقامة الشراكات، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه.

واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع المتغيرة على الساحة الدولية وانعكاساتها على المنطقة العربية، مؤكدين على ضرورة السعي لإرساء علاقات دولية متوازنة تحتكم لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة في هذا الإطار.

الرئيس تبون وأمير دولة قطر يشددان على أهمية إعلاء قيم الوحدة والتضامن بين الدول العربية

كما شددا على أهمية إعلاء قيم الوحدة والتضامن بين الدول العربية لتجاوز مختلف الأزمات الراهنة التي تمر بها المنطقة واتفقا على دعم أطر وآليات العمل العربي المشترك وتعزيزها في أفق الاستحقاقات المقبلة، لاسيما القمة العربية المرتقبة بالجزائر. وبهذا الصدد، ثمن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جهود أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون وحرصه على توفير الأجواء المواتية لنجاح هذه القمة، مؤكدا استعداد دولة قطر لمساندة هذه المساعي الحميدة والمساهمة في تحقيق النتائج المرجوة منها، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية على مختلف الأصعدة.

هذا ما ناقشه الطرفان بخصوص القضية المركزية للأمة العربية

وبخصوص القضية المركزية للأمة العربية، استعرض القائدان آفاق حشد المزيد من الدعم الدولي للقضية الفلسطينية بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ويضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما شددا على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والمسعى الذي أطلقته الجزائر بهذا الصدد استكمالا للجهود المخلصة التي قام بها العديد من الدول العربية، لاسيما دولة قطر، لتحقيق التقدم المنشود نحو هذا الهدف الأسمى.

كما تناول القائدان أهم الأزمات التي تهدد السلم والأمن في المنطقة العربية وأكدا على توافق مواقف البلدين حول ضرورة بلورة حلول سلمية تحقق تطلعات الشعوب المعنية وتنأى بدولها عن أخطار التدخلات الخارجية. وفضلا عن ذلك، تم التطرق إلى أزمة جائحة كورونا وسبل تشجيع التوجه نحو امتلاك الدول العربية لمقومات الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

الرئيس تبون يتشكر أمير دولة قطر على حسن الإستقبال

وفي ختام الزيارة، أعرب فخامة الرئيس عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن استقبال وحفاوة بالغة وكرم ضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني قطر، ووجه فخامته الدعوة لسموه لزيارة الجزائر. ورحب سموه بتلك الدعوة ووعد بتلبيتها في الموعد الذي يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.”

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