صدور عدد خاص من مجلة “الشرطة”

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، عدد خاص من ” مجلة الشرطة”، تحت شعار “مع تحيات الدروع الزرق”، الذي استهل بمقتطف من خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي تفضل بإلقائه خلال افتتاح الملتقى الوطني الموسوم بـ “الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني: من أجل جزائر صامدة سيبرانيا”، المنظم من قبل وزارة الدفاع الوطني يوم الأربعاء 07 جوان 2023.

وجاءت افتتاحية العدد، المعنونة بـ “سرداب المتربصين”، لتأكد عزم قوات الشرطة على المواصلة بذات العزيمة والإصرار في سبيل التصدي ومحاربة كل أشكال الجريمة، حاملين في صدورهم رسالة شهدائنا الأبرار.

كما استعرض هذا العدد الخاص، أهم القضايا الجزائية التي تمت معالجتها من قبل المصالح العملياتية للأمن الوطني برسم هذه السنة، والتي تندرج أساساً ضمن حرص مصالح الشرطة على ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات، ومرافقتها الدائمة لجهود السلطات العليا للبلاد في مسبرة البناء والتشييد في جزائر المكاسب والانتصارات.

ويمكنكم الاطلاع وتحميل مجلة الشرطة، عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني:

www.algeriepolice.dz

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.