صدور قانون إستفادة العمال من عطلة لإنجاز مؤسساتهم وهذه الشروط

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون الذي يسمح للعمال بالاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنجاز مؤسسة.

وبموجب هذا القانون، يحق للعامل الاستفادة مرة واحدة خلال مساره المهني من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة.

كما يحق للعامل اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

هذا وتحدد مدة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة على الأكثر.

ويمكن إستثناء تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بناء على تبرير من العامل المعني.

هذا ويمكن للمستخدم لضرورة المصلحة أن يقرر بعد أخذ رأي لجنة المشاركة تأجيل تاريخ بداية إستفادة العامل من العطلة. أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة لمدة 6 أشهر على الأكثر. إذا كان غياب العامل المعني تنجر عنه تداعيات بليغة ضارة بالمؤسسة.

ويترتب على إحالة العامل على عطلة لإنشاء مؤسسة تعليق راتبة وعدم استفادته من حقوقه المتعلقة بالأقدمية والترقية.

كما أن العامل المعني يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله عند تاريخ إحالته على العطلة من أجل إنشاء مؤسسة.

يستمر العامل خلال مدة العطلة لإنشاء مؤسسة في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الإجتماعي حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

ويمكن للعامل في حالة عدم إنجاز مشروعه في الآجال المحددة أن يطلب إعادة إدماجه في منصب عمله. أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل في أجل شهر واحد على الأقل قبل انتهاء فترة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.

هذا ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها تنتهي علاقة العمل إذا أنجز العامل مؤسسته. وعند الاقتضاء إذا لم يقدم طلب إعادة إدماجه في الآجال المحددة بموجب أحكام المادة 56 مكرر.

حيث يمكن للعامل الذي يرغب في إنشاء مؤسسة الإستفادة من الامتيازات والإعلانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.