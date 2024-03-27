صدور قانون الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث والباحث الدائم وكذا النظام التعويضي

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 18 القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي.

كما تضمن ذات العدد القانونين الأساسيين الخاصين بالأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الدائم.

وجاء في العدد 18 تأسيس نظام تعويضي خاص بالأستاذ الباحث والباحث الدائم والأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي.

والهدف من هذه المراسيم تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقــم 08-130 المؤرخ في27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 ماي سنة 2008 .

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