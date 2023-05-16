صدور قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بها في الجريدة الرسمية

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن قانون الوقـاية مـن المخدرات والمؤثرات الـعـقـلـيـة وقـمـع الاستـعـمـال والاتـجـار غير المشروعين بها.

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 32 صدور القانون قانون رقم 23-05 مؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 ماي سنة 2023 ،يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 والمتعلق بالوقـــاية مـن المـخدرات والمؤثــرات الـعـقـلـيـة وقـمـع الاستـعـمـال والاتـجـار غير المشروعين بها.