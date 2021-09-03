صدور قانون جديد ينص على تنصيب المجلس البلدي خلال 8 أيام بدلا من 15 يوما

صدرت تعديلات جديدة، تخص قانون البلدية على الجريدة الرسمية في عددها رقم 67، أين تم ضبط كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي.

وينص القانون الجديد تنصيب المجلس البلدي خلال 8 أيام التي إعلان النتائج النهائية للانتخابات بدلا من 15 يوما.

بالإضافة الى ان القائمة التي تتحصل على 35 بالمئة على الأقل من المقاعد تقدم مرشحها لرئاسة المجلس البلدي.

في حين أنه ان لم تتحصل أي قائمة على 35 بالمئة على الأقل من المقاعد يحق لجميع القوائم تقديم مرشحيها.

وحمل التعديلات أيضا أن المترشح لرئاسة المجلس البلدي يجب أن يتحصل على أغلبية أصوات زملائه المنتخبين أو يتم اللجوء للدور الثاني.