صدور قانون حماية المستهلك وقمع الغش

صدر اليوم الاثين بالجريدة الرسمية رقم 35 القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي يهدف الى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون الصادر في 25 فيفري 2009.

حيث نص القانون على حماية المستهلك باحترام شروط عرض المنتوجات واحترام المتطلبات المتعلقة بمصدر المنتوج والميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وكيفية استعماله وشروط حفظه.

كما نص المادة 19 من القانون على أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته الماديةوان لا يتسبب له ضررا معنويا.

ومنح القانون للمستهلك حق العدول عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب.

كما يمكن ان تقوم مصالح حماية المستهلك وقمع الغش طبقا للتشريع المعمول به بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الاداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 15 يوما قابلة للتجديد،

اذا ثبت مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون إلى غاية ازالة كل الاسباب التي ادت الى اتخاذ هذا التدبير دون الاخلال بالعقوبات الجزائية.