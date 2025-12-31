صدور قرار وزاري مشترك لإحداث شباك وحيد لدعم المشاريع في مؤسسات التعليم العالي

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اصدرا قرار وزاري مشترك يهدف إلى إنشاء شباك وحيد لدعم المشاريع داخل مؤسسات التعليم العالي، ليكون نقطة اتصال موحدة لتسهيل تأسيس المشاريع ومرافقة أصحابها.

ويستهدف هذا الشباك، حسب القرار، الطلبة حاملي المشاريع سواء أثناء مسارهم الدراسي أو بعد التخرج، بالإضافة. إلى الأساتذة الباحثين. والأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين. بهدف تمكينهم. من إنشاء مؤسساتهم الاقتصادية وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بذلك.

ويضم الشباك المشترك عدة وزارات وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. وزارة المالية ممثلة في جمعية البنوك والمؤسسات المالية والمديرية العامة للضرائب. وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبر المركز الوطني للسجل التجاري، وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى الوكالة الجزائرية للاستثمار.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز روح المبادرة ودعم المشاريع الناشئة في الوسط الجامعي، وتسهيل الإجراءات الإدارية. لضمان نجاح المشاريع واندماجها في السوق الاقتصادية الوطنية.