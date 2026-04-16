صدور  كتاب جديد لوزير التعليم العالي بمناسبة يوم العلم

أعلن ديوان المطبوعات الجامعية عن إصدار كتاب جديد يتمثل في ترجمة مؤلَّف البروفيسور كمال بداري، بعنوان: “يوميات 2019-2022: استكشاف لبعض الرهانات المعاصرة، رحلة فكرية حصيفة في عمق التحديات الجزائرية”.

ويأتي هذا الإصدار في سياق تثمين الإنتاج العلمي والفكري الوطني، حيث يعالج المؤلف جملة من القضايا الراهنة والتحديات التي تواجه الجزائر، من خلال قراءة تحليلية تستند إلى رؤية أكاديمية وخبرة ميدانية.

وقد تولّى ترجمة هذا العمل الأكاديمي الأستاذ محمد رشيد ميلود، أستاذ التعليم العالي بـ جامعة الجزائر 2، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الاستفادة من مضامين الكتاب وإتاحته لجمهور أوسع من القرّاء.

وأشار ديوان المطبوعات الجامعية إلى أن الكتاب متوفر عبر المكتبة الإلكترونية الجامعية، ما يتيح للطلبة والباحثين تحميله والاطلاع على محتواه بسهولة، في إطار دعم الرقمنة وتسهيل الوصول إلى المراجع العلمية