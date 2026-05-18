صدور كتاب للمجاهد والضابط الطيار محند الطاهر بوزغوب

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، البروفيسور عبد المالك تاشريفت، اليوم الإثنين بقاعة المحاضرات بمقر الوزارة، على حفل تكريمي خاصاً. بمناسبة صدور الكتاب الفاخر: “مسارات إلى سماء الحرية.. مذكّرات طيّار مقاتل”، للمجاهد والضابط الطيار محند الطاهر بوزغوب.

وحضر مراسم التكريم الامين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين عمار بومزراق. وعدد من مجاهدات ومجاهدين من رفقاء المجاهد الطيار.

ويأتي هذا الإصدار الجديد ضمن منشورات وإصدارات وزارة المجاهدين وذوي الحقوق الرامية إلى توثيق الذاكرة الوطنية، وحفظ شهادات المجاهدين الذين ساهموا في صنع ملاحم الثورة التحريرية المجيدة.

وقد شكّل هذا الحفل مناسبة للاحتفاء بمسار أحد رموز الثورة التحريرية، والتأكيد على أهمية التوثيق التاريخي في صون الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال الصاعدة.

