صدور مراسيم رئاسية بتعيين سفراء جدد للجزائر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مراسيم رئاسية بتعيين سفراء جدد للجزائر.

وتم تعيين عبد الحفيظ علاهم سفيرا للجزائر في جمهورية المجر. تعيين نسيم قواوي سفيرا وممثلا دائما مساعدا لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك.

كما تم تعيين بلقاسم بلقايد سفيرا للجزائر في المكسيك، تعيين على مقراني سفيرا للجزائر في بلجيكا. تعيين نور الدين بن فريحة سفيرا للجزائر في أستراليا، تعيين محمد حناش سفيرا للجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية.