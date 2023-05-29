صدور مراسيم رئاسية تتعلق بإنهاء مهام مديري هذه الجامعات

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مراسيم رئاسية تتعلق بإنهاء مهام مديري عدة جامعات عبر الوطن.

وحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تم إصدار مراسيم رئاسية بإنهاء مهام مدير جامعة وهران 1 مصطفى بلحاكم، وتعيين عبد المالك أمين مديرا جديدا لنفس الجامعة.

فيما صدر مرسوم رئاسي، بإنهاء مهام مدير جامعة وهران 2 إسماعيل بلاسكة، وتعيين أحمد شعلال مديرا جديدا للجامعة.

هذا وتم إنهاء مهام مدير جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا بوزيان أمين حمو، وتعيين أحمد حمو مديرا جديدا لهذه الجامعة.

وكذا إنهاء مهام مدير جامعة مستغانم بلعباس يعقوبي، وتعيين ابراهيم بودراح مديرا جديدا لجامعة مستغانم.

كما صدر مرسوم رئاسي بإنهاء مهام مدير جامعة الشلف لخضر قرين، وكا إنهاء مهام مدير جامعة معسكر سمير بن طاطة.