صدور مرسومين تنفيذيين لإنشاء الهيئة الجزائرية للإستيراد والصادرات

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للإستيراد وتنظيمها وسيرها.

كما صدر المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها.

الهيئة الجزائرية للإستيراد هي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. وتتولى تنفيذ سياسة الدولة في مجال متابعة وتأطير الواردات. كما أنها تساهم في اقتراح أي تدبير يهدف لتأطير الواردات من السلع والخدمات.

وحسبما جاء في الجريدة الرسمية، فإن الهيئة الجزائرية للاستيراد تقوم باستغلال قاعدة المعطيات المتعلقة باحتياجات السوق الوطنية المتوفرة لدى القطاعات. و الهيئات المعنية من أجل تحديد احتياجات الاستيراد