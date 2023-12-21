صدور مرسوم إستدعاء البرلمان بغرفتيه في الجريدة الرسمية

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 82 مرسوم رئاسي رقم 23، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه.

ووفقا لذات المرسوم يستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا يوم 25 ديسمبر سنة 2023.

كما يتضمن جدول أعمال دورته غير العادية افتتاح الدورة، بالإَضافة إلى خطاب رئيس الجمهورية. وتختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفــاذ جدول الأعمال الآنف الذكـر.