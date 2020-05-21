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صدور مرسوم تنفيذي بإجبارية إرتداء الكمامات

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صدور مرسوم تنفيذي بإجبارية إرتداء الكمامات
بقلم م . فيصل

صدر اليوم الخميس مرسوم تنفيذي بإجبارية ارتداء الكمامات في الطرقات والأماكن العمومية وكذا في أماكن العمل والفضاءات المفتوحة.

ونص المرسوم على ضرورية إجبارية وضع الكمامات في الأماكن المغلقة التي تستقبل الجمهور وكل مؤسسة أوإدارة تستقبل الجمهور ملزمة بالامتثال للتدابير الجديدة.

كما يلزم المرسوم كل تاجر وكل من يقدم خدمات عمومية بالإمتثال للتدابير الجديدة وفرض إحترامها.

ومن خلال هذا المرسوم وجب على الأعوان العموميين بفرض إحترام إرتداء الكمامات

وفي حال عدم وضع الكمامة يضع صاحبه تحت طائلة قانون العقوبات.

وتدخل هذه في إطار التدابير الإجرائية والوقائية للحد من إنتشار وباء كورونا كوفيد 19.


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