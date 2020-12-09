صدور مرسوم تنفيذي يتضمن إعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران.

ويهدف هذا المرسوم التنفيذي إلى بيان سياسة الدولة في مجال امن الطيران المدني الموجه لحماية هذا المجال.

ويهدف البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني إلى حماية الدولة ضد أفعال التدخل غير المشروع.

وذلك عن طريق تنظيمات أوالممارسات أوالاجراءات التي تأخذ في الحسبان سلامة الرحلات الجوية وإنتظامها وفعاليتها.

ويتضمن هذا البرنامج المراجع التنظيمية المتعلقة بأمن الطيران المدني ووصف لتنظيم مصالح الدولة التي تتدخل في ميدان من الطيران المدني.

كما يتضمن البرنامج الوطني لأمن الطيران مهام ومسؤوليات واجراءات وتدابير ووسائل الامن.

بالإضافة الى الاحكام المطبقة في مجال التكوين ومراقبة الجودة والتدابير التنفيذية المطبقة عليها.

وبموجب هذا المرسوم ملاحق تتناول التدابير الوقائية للأمن وتقييم التهديد وادارة المخاطر وادارة التصدي لأفعال التدخل غير المشروع.

هذا المرسوم يتضمن كذلك إلتزامات مشغلي الطائرات والمواصفات التقنية لمعدات الأمن.

وتتضمن الملاحق البرنامج الوطني لمراقبة جودة امن الطيران المدني، وكذا والبرنامج الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني.

وسيتم تطبيق إجراءات هذا البرنامج على الخدمات الجوية للنقل العمومي المنتظم وغير المنتظم الداخلي والدولي وخدمات العمل الجوي وخدمات الطيران الخفيف

كما تطبق الإجراءات على الخدمات الجوية الخاصة والمحطات الجوية وكذا المطارات ومحطات الطوافات وأيضا إلى مقدمي خدمات الطيران.

بالإضافة إلى الهيئات الاخرى التي لها دور في أمن الطيران المدني وفي تنفيذ البرنامج الوطني للأمن الطيران المدني.