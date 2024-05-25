صدور مرسوم تنفيذي يتضمن انشاء مدرسة عليا للأساتذة بولاية سعيدة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 34)، مرسوم تنفيذي رقم 24-161 مؤرخ في 14 ماي 2024 يتضمن انشاء مدرسة عليا للأساتذة بولاية سعيدة.

وحسب المرسوم، فإن المدرسة تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 14 جوان سنة 2016 والذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للمدرسة وكذا لأحكام هذا المرسوم.

كما يحدد مقر هذه المدرسة بمدينة سعيدة، ويمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.

وتتولى هذه المدرسة مهمة ضمان تكوين المكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية وكذا القطاعات الاخرى حسب الحاجة.