تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 17 صدور مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي.

ووفقا للمرسوم رقم 26-107، فإن محطة جوية محل التصديق هي محطة جوية تحصَّل مستغلها على شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي.

والمستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي هو كل شخص طبيعي أو معنوي مكلف بالاستغلال التقني للمحطات الجوية المفتوحة للملاحة الجوية العمومية ذات الاستعمال الدولي.

وحدَّد المرسوم كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي بحيث يجب أن تكون كل محطة جوية ذات استعمال دولي محل تصديق من الوكالة الوطنية للطيران المدني.

ويجب إرسال طلب شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني في 3 نسخ من قبل المستغل التقني للمحطة الجوية مصحوبة بدليل المحطة الجوية.

وأضاف المرسوم أنه يجب ملء دليل المحطة الجوية من طرف المستغل وفقا لدليل شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي الذي تحدد مواصفاته التقنية بموجب تعليمة تقنية من الوكالة الوطنية للطيران المدني.

ويتم إصدار شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي بناء على تفتيش يقوم به مفتشون مؤهلون من الوكالة الوطنية للطيران المدني.

ويشمل هذا التفتيش المنشآت وأسطح الحد من العوائق والمساعدات البصرية وغير البصرية ومعدات المحطة الجوية لاستعمال الطائرات وخدمات الإنقاذ ومكالمة المرافق، إدارة مخاطر الأحياء البرية، موقع نظام تسيير السلامة، موقع إجراءات المستغل، ومؤهلات مستخدمي المستغل.

وتتم الموافقة على هذه الشهادة من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني لمدة 5 سنوات بعد قبول طلب شهادة التصديق المقدمة من طرف المستغل السلامة. وأيضا الموافقة على دليل المحطة الجوية ونظام تسيير، وكذا النتائج الإيجابية للتفتيش التقني الخاص بشهادة التصديق.

ويجب تقديم طلب تجديد شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي خلال 12 شهرا كأقصى أجل قبل انتهاء مدة صلاحيتها. ويتم تجديد هذه الشهادة بنفس شروطها.

ولمزيد من المعلومات يرجى الضغط على هذا الرابط : الجريدة الرسمية