صدور مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وتسيرها.

وحسب المرسوم، فإن هذه الوكالة تعد مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني.

أين ستتكفل بعدة مهام، في صورة متابعة سياسة الدولة في مجال الطيران المدني وتنفيذها وإعداد البرامج الوطنية للأمن والسلامة وتسهيل الطيران المدني.

بالإضافة الىضمان تطبيقها فضلا عن ضمان المنافسة الفعلية في اسواق الطيران المدني.

كما سيدير الوكالة مجلس ادارة يسيرها مدير عام، بحيث يتكون المجلس من ممثلين من عدة وزارات منها الدفاع الوطني، الشؤون الخارجية والداخلية، المالية، الاتصالات والأشغال العمومية.

ويجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة، كما أن الدولة ستزود الوكالة من اجل انطلاقها بإعانة ووسائل بشرية ومادية و منشئات قاعدية ضروري لأداء مهامها.