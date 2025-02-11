صدور مرسوم رئاسي حول التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي حول التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش، يُعدّل طريقة عمل لجان التسريح في الجيش.

وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فالمرسوم، ينص على وجوب أن تحدد لجان التسريح نسبة العجز في قراراتها. حيث يكون تحديد نسبة العجز، بناء على العلاقة السببية مع الخدمة.

كما يجب أن تُبيّن قرارات لجنة التسريح، إن كانت الأمراض أو الجروح التي تعرض لها المستخدم العسكري أو المدني الشبيه. أثناء عمليات التدريب أو تمارين مناوراتية.

قرارات لجنة التسريح يجب أن تُبيّن أيضا إن كانت الأمراض أو الجروح التي تعرض لها المستخدم العسكري أو المدني الشبيه. أثناء اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة.

هذا ويتيح المرسوم الجديد، للمعنيين، الطعن لدى لجان الطعن في قرارات لجان التسريح بالتأهيل أو عدم التأهيل.

كما يتيح المرسوم للمعنيين الطعن في قرارات التسريح أو الاستبقاء أو بالنسب أو بعدم النسب للخدمة والطعن في في نسبة العجز.

ويتيح المرسوم أيضا، الطعن في قرارات لجان التسريح بشأن الظروف المسببة للأمراض أو الجروح التي تم التعرض لها.

هذا وتم تكليف لجان التسريح بالمراجعة عند الاقتضاء لقرارات التسريح المتخذة، إبتداء من 18 أفريل 2021 إلى اليوم.