صدور مرسوم رئاسي لحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات الشخصية

أصدر رئيس الجمهورية في العدد 34 من الجريد الرسمية القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

ويهدف القانون رقم 18 -07 مؤرخ في 25 رمضان 1439 الموافق لـ 10 جوان 2018 الى تحديد قواعد حماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذا تالطابع الشخصي.

وجاء في نص القانون انه يجب أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مهما كان مصدرها او شكلها في اطار احترام الكرامة الانسانية والحياة الخصة والحريات العامة والا يمس بحقوق الاشخاص وشرفهم وسمعتهم.

وحدد المرسوم أغراض هذا القانون وهي معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بموافقة الشخص المعني،

معطيات حساسة تبين الاصل العرقي او الاراء السياسية او القناعات الدينية او الفلسفية او الانتماء النقابي للشخص المعني.

ومضمون غير شرعي كل مضمون مخالف للقوانين السارية لا سيما مضمون ذو طابع تخريبي أو من شأنه المساس بأمن النظام العام، معطيات جينية معطيات في مجال الصحة.