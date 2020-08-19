صدور مرسوم رئاسي يتضمن إنهاء مهام 5 رؤساء دوائر

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي متضمن إنهاء مهام عدد من رؤساء الدوائر عبر ولايات الوطن.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الومافق لـ 11 أوت 2020 والمتضمن إنهاء مهــام رؤســاء دوائر في الولايات.

ووفق المرسوم الذي أمضاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تم إنهاء الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية:

ولاية الشلف: نادية نابي رئيسة دائرة أولاد بن عبد القادر.

ولاية الجلفة: محمود غريب رئيس دائرة فيض البوطمة.

ولاية المسيلة: فرحات عرامي، رئيس دائرة أولاد دراج، ابتداء من 8 أوت سنة 2020 ، بسبب الوفاة.

ولاية وهران: رضا خيذر، رئيس دائرة السانية.

ولاية غليزان: فتحي بلمصطفى، رئيس دائرة الرمكة.

هذا وقد أنهى الرئيس تبون يوم 11 أوت الماضي مهام مسؤولين عن إنجاز المشاريع بمناطق الظل عبر الوطن.

المسؤولين المنتهية مهامهم سيتم التحقيق معهم في إطار خيانة الامانة وتلاعبات بالجملة في إنجاز المشاريع بمناطق الظل.