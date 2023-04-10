صدور مرسوم رئاسي يحدد فترات الخدمة الوطنية في التوظيف والترقية والتقاعد

صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يحدد كيفيات احتساب فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء واعادة الاستدعاء في التوظيف والترقية والتقاعد.

وجاء في المرسوم، أن الاشتراكات المستحقة في مجال التقاعد خلال فترة الخدمة الوطنية تكون على عاتق الدولة.

كما أن الاشتراكات المستحقة في مجال التقاعد لأفراد الاستبقاء والتعبئة تحوّل من صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد.

وتكون اشتراكات الحماية والخدمات الاجتماعية لأفراد التعبئة على عاتق الدولة. ويتم تحويلها من صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتحصيل الاشتراكات.