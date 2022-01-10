صدور مرسوم رئاسي يحدد مهام وصلاحيات المفتشية العامة برئاسة الجمهورية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي رئاسي يحدد مهام وصلاحيات المفتشية العامة برئاسة الجمهورية.

أين جاء فيه بأن المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية تعمل تحت سلطة رئيس الجمهورية ويسيرها مفتش عام برتبة مستشار برئاسة الجمهورية.

كما أن هذه المفتشية هي جهاز تفتيش ورقابة استعجالية، وتعمل في كل وقت على مراقبة سير الإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية.

وتعمل أيضا على مراقبة تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها، ومراقبة شروط إنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الوطنية ووضعها قيد التنفيذ والاستغلال.

بالإضافة الى مراقبة نوعية الخدمات التي تقدمها مختلف مصالح الدولة والجماعات المحلية.، ومراقبة أيضا الصفقات العمومية والإنفاق المالي.