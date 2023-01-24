صدور مرسوم رئاسي يعدل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين المتعاقدين

صدر في العدد الثالث من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يعدل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع الرواتب.

وحسب المرسوم، فسيكون التعديل في الشبكة الاستدلالية للموظفين عبر مرحلتين، الأولى في جانفي 2023 ثم في جانفي 2024.

كما صدر أيضا مرسوم رئاسي يعدل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين المتعاقدين.

وسيعدل هذا المرسوم الرئاسي الجديد لشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين المتعاقدين عبر مرحلتين، في جانفي 2023 ثم في جانفي 2024.