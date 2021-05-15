صدور مرسوم شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة .. تسليم إعتمادات لإستيراد السيارات في 20 يوم

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي متمم ومعدل يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به.

ويعدل هذا المــرســوم ويتمم بعض أحكام المادة المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 اوت سنة 2020 .

الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به.

وينص مرسوم رقم 20-227 المـــؤرخ في 29 ذي الحجــة عــام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 كما يأتي:

بحجم أكبر من 50 سم آلة متحركة:

كل آلة متحركة أوتجهيز صناعي يمكن نقلها أوحملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أوسلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أوكهربائي

كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمـحروقات والكهرباء والمركبـات ذات الاستعمـال الخــاص.

باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع Transpalettes التـي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ.

الوكالة: عقد يتنـازل بموجبــه المصنع مانـح المركبـات الجديدة للوكيـل عن حـق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية.

المصنع المانح : المصّنع، بصفته الشركة الأم، الذي يـمـنـح وكــالــة لـتسويــق مــنـتـجـاتـه انـطـلاقـا مـن بـلـد إنـتـاجـهـا الأصلي.

تستبدل عبارة ”اعتماد نهائي“ بـ ”اعتماد“ في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2٠–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 اوت سنة 2020

يجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة

لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل:

علامتين (2 (تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.

ثلاث (3 (علامـات تجارية بالنسبــة للآلات المتحـركة الجديدة“.

يودع طلب الحصول على الاعتمـــاد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية.

يجب أن يتكـون الملـف المطلــوب للحصول على الاعتماد من طلب الحصول على الاعتماد، دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة ”قرئ وصودق عليه“.

بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة.

شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها :

القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة،

بطاقة التعريف الجبائية،

السجل التجاري،

مستخرج الجداول الضريبية مسونة من الصندوق الوطني للضمان وثيقة الاجتماعــي، بتاريــخ إيــداع الطلب، قائمة المستخدمــين ومؤهلاتهــم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

نسخـة مـــن عــقــد أوعــقــود الــوكــالــة الحصريــة الــتي تــربــط الوكيل بالمانح أو المانحين والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتــين مــن السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة

و3 علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقاللتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته 5 سنوات، على الأقل.

الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع

عقود الملكية أوعقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن 10 سنوات، لشخص طبيعي.

تصريح بالنزاهة يقدمه المسير وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم“.

يمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة ، في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع“.

قبل دراســـة ملف طـــلب الاعتمـــاد مــن قبل اللجنة التقنية خلال الآجال يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة، المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق من مـطابقة المنشآت الأساسية الموجـــودة مع الـــوثــائق المقدمة.

يعد الاعتماد الذي يسّلمــه الوزير المكلف بالصناعة في 8 نسخ أصلية موجهة لكل من:

المعني بالأمر.

المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.

الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المـحلية.

وزارة المالية “المديرية العامة للجمـارك والمديرية العامة للضرائب”.

الوزارة المكلفة بالمناجم.

الوزارة المكلفة بالتجارة.

الوزارة المكلفة بالنقل.

كل رأي سلبي تصدره اللجنة التقنية يجب أن يكون مبررا قانونا ويبّلغ للمعني من قبل رئيس الأمانة التقنية لّلجنة في أجل 20 يوما التي تلي تاريخ وصل إيداع الملف المتعلق بطلب الاعتماد، مع إعلام الوزير المكلف بالصناعة بذلك.

يتم تبليغ الرأي السلبي في شكل مراسلة إدارية ممضاة من طرف رئيس الأمانة التقنية، تحتوي على الرأي المبرر كاملا كما جاء في محضر اجتماع اللجنة التقنية“.

يمكن الطالب الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن، خلال أجل 15 يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ.

يجب على لجنة الطعن الرد على المعني خلال 20 يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب.

في حالة الرأي السلبي الصادر عن اللجنة التقنية ولجنة الطعن، عند الاقتضاء، لا يمكن الطالـب إيداع ملف آخريتضمن طلب اعتماد ممارسـة نشـاط وكلاء المركبات الجديدة إلا بعد 6 أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي.

يجب أن يكـون لـدى طالـــب ممارســة نشـاط الوكــيل المنشآت الأساسية الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين.

ويجـــب أن تكـون هــذه المنشآت والمساحات المتعلقة بها ملائمــة للنشـاط المقـرر وتتطابــق مــع الممارســات الجيــدة

المعمول بها في المهنة .

يلــزم الوكيل فيمـــا يخــص شبكته للتوزيــع بأن تكون له منشآته الأساسية الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين“.

تجـــري مصالــح المناجــم عمليــات مراقبــة المطابقـة أثـنـاء عملية استيراد المركبات الجديدة في حصص، وذلك بأخذ عينات من هذه المركبات المستوردة على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف المركبة التي تم استلامها.

وتنــجـــز هــذه المراقبة على مستـوى منشآت الميناء و/أو غيرها من المناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي“.

يجـــب عــلى الوكــلاء السهر على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية، في تشكيلة مركباتهم.

ويلزم الوكلاء بتلبية الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبــة 15 %مــن مجمــوع المركبــات السياحيــة المسوقة

لا يرخص لوكلاء المركبات الجديــدة بالنسبة للمركبات السياحية، إلا باستيراد السيارات أوأقل، 3 المجهزة بمحركات ذات سعـة تساوي 1600 سم التي تعادل 6.1 لتر“.

يجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية،

يحــدث نظــام معلوماتــي وطنــي مركزي لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، يتم تزويده آنيا بالمعلومات المتعلقة بعمليات البيع التي قام بها جميع الوكلاء وموزعيهم المعتمدين على المستوى الوطني.

وينشــأ ربـط بينــي بــين هذا النظــام المعلوماتي وأنظمة معلومات القطاعات المعنية، لا سيما الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعــات المـحليــة، لضمــان مراقبــة مــدى احتـرام أحكـام هـذا المرسوم ودفتري الشروط الملحقين به.

تحــ دد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بـين الوزير المكلـــف بالصناعة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المـحليـة ووزير القطـــاع المعنــي مباشــرة، عند الحاجة“.

تنشأ لجنة تقنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النـص ”اللجنــة“، يرأسه ـــا وزير الصناعة أو ممثلــه، وتتشكل من الممثلين الآتي ذكرهم :

ممثلان عن الوزير المكلف بالصناعة، أحدهما رئيسا.

ممثل عن الوزيـــر المكلـــف بالداخليــة والجماعــات المـحلية.

ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.

ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم.

ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.

يعين الوزير المكلف بالصناع ـــ ة أعضــاء اللجنة بموجـب قـرار، بناء على اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للجنة.

الوزيــر المكلـف بالصناعة أعضـاء الأمانة التقنيـة يعين بموجب مقرر.

تكلف اللجنة بما يأتي : بدراســة الملفات المتعلقة بطلبات الاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة،

– إبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة .

كل إخلال بالأحكام والالتزامات المتعهد بها من قبل الوكلاء ومقتني المركبات الجديدة ودفتري الشروط الملحقين به.

يعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما“.

يجب على مقدمي الطلبات الذين سبق لهم الاكتتاب في دفتر الشروط، الملـــحــق بالمرسوم الـــتــنــفيــذي لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قبل صدور هذا المرسوم، الاكتتــاب في دفــتر الشــروط، المعدل والملحـق بهــذا المرسـوم، للحصـول على الاعتمـاد وإعـادة إيداع ملف من أجل الحصول على الاعتماد