صدور نتائج “اللوتري”2025…وهذه خطوات الاستعلام عن فرصة الهجرة لأمريكا

تم أمس السبت الاعلان عن نتائج قرعة الهجرة العشوائية الأمريكية (اللوتري)، وهي فرصة يحصل عليها الأفراد من دول معينة على تاشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب مكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن خدمة التحقق الالكتروني من حالة المتقدمين لبرنامج تأشيرة. التنوع لعام 2025 التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية تتوفر حتى 30 سبتمبر 2025.

وقال المكتب، إنّ ” المتقدمين لبرنامج تأشيرة التنوع لعام2025 (DV-2025) أمامهم مهلة حتى 30 سبتمبر2025. للتحقق من حالة طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني”.

واللوتري الأمريكي تنظّمه وزارة الخارجية الأمريكية سنويا. وتستهدف الأشخاص الذين ينتمون إلى دول ذات معدل هجرة منخفض إلى الولايات المتحدة.

ويتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي، ويُمنح لهم فرصة التقديم للحصول على تأشيرة هجرة من خلال برنامج التنوع، ويتم الإعلان عن نتيجه اللوتري الأمريكي في الرابع من ماي 2025.

خطوات الاستعلام عن نتيجه اللوتري الامريكي 2025

للتأكد من فوزك في القرعة العشوائية lottery results 2025 ، يجب أن تقوم بمتابعة النتائج عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية، ويمكنك التحقق من ذلك عبر الرابط المخصص للتحقق من النتائج باستخدام الرقم التأكيدي الذي حصلت عليه عند التقديم.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص لبرنامج الهجرة العشوائية.

2. الضغط على زر «Check Status» تحقّق من الحالة.

3. في الصفحة التالية، النقر على «Continue» استمرار.

4. إدخال البيانات المطلوبة:

رقم التأكيد (Confirmation Number)

اسم العائلة (Last Name)

سنة الميلاد (Birth Year)

رمز التحقّق (Captcha)

5. الضغط على «Submit» (إرسال) للاطلاع على النتيجة.

في حال الفوز، تظهر رسالة تهنئة تتضمّن التعليمات اللازمة لاستكمال خطوات الحصول على التأشيرة، مثل تعبئة استمارة DS-260 والاستعداد للمقابلة في السفارة أو القنصلية الأمريكية.

أما إذا لم يتم اختيارك، فستظهر رسالة تفيد بعدم الاختيار ويمكنك إعادة التقديم في الدورة المقبلة التي ستُفتح خلال أكتوبر 2025.