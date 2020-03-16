صدور نتائج تحاليل الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا بوهران وبوسعادة

أكدت خلية الاتصال لمستشفى وهران الجامعي، أنّ نتائج تحاليل الأشخاص المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا سلبية.

ويتعلق الأمر بمغترب جزائري قدم من فرنسا ويبلغ من العمر 79 سنة، ورعيتين من فرنسا وإسبانيا على التوالي في العقد الثاني من عمرهما.

واستقبل المركز الاستشفائي الجامعي بوهران المعنيين منذ يومين، ووضعوهم تحت الحجر الصحي.

وتم إرسال عينات من دم الرعيتين إلى معهد باستور بالجزائر العاصمة، أين ظهرت نتائج تحليلهما سلبية.

وفي بوسعادة، صدرت نتائج التحاليل التي أجريت للمشتبه في اصابته بفيروس كورونا سلبية، و هي مجرد أنفلونزا موسمية حادة.

ويتعلق الأمر، بالمغترب صاحب 84 سنة، والذي كان تحت الحجر الصحي منذ يومين، وسيغادر مستشفى رزيق البشير ببوسعادة.