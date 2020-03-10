صدور نتائج تحاليل المشتبه في إصابتهم بكورونا بمستشفى بوفاريك

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صدور نتائج تحاليل المشتبه في إصابتهم بكورونا بمستشفى بوفاريك
بقلم نادية بن طاهر

كشف مدير مستشفى بوفاريك بالبليدة، رضا دغبوش، اليوم الثلاثاء، عن نتائج تحاليل الأشخاص الثمانية المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا والمتواجدين بالحجر الصحي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أعلن دغبوش عن ظهور النتائج “سلبية” للأشخاص الثمانية، ما عدا حالة واحدة لطفل في السنتين من عمره لم تصدر نتائج تحليله بعد.

وأعلن ذات المسؤول، أنه تم مساء أمس الإثنين، استقبال 3 حالات تم وضعهم في الحجر الصحي بعدما استدعاهم المستشفى للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمها.

وأوضح مدير مستشفى بوفاريك، أن جميع الحالات المؤكدة وغير المؤكدة من محيط نفس العائلة المصابة بالفيروس.


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