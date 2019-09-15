صدور نص تنظيمي يحدد كيفية بيع المؤثرات العقلية في الصيدليات

سيصدر خلال الأيام القادمة في الجريدة الرسمية نص ينظّم عملية بيع المؤثرات العقلية حسبما علم من رئيس نقابة الصيادلة الخواص.

وقال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية بان الحكومة صادقت على النص التنظيمي.

وأضاف بلعمبري بأنه من المنتظر أن يصدر النص التنظيمي في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة ليباشر العمل به.

ويضع النص التنظيمي الأول من نوعه منذ الاستقلال، إطارا تقنيا تقنيا لتسيير بيع المثرات العقلية من التصنيع الاستيراد والبيع بالجملة.

كما يؤطّر النص حسب رئيس النقابة عملية حيازتها وصرفها في الصيدليات وكذلك كيفية وصفها من قبل الأطباء.

وقال بلعمبري أن النص التنظيمي سيسمح برفع العديد من الإشكاليات عن الصيادلة ويؤمن ظروف عملهم.