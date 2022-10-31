صدور ورقة نقدية تذكارية ذات قيمة ألفي دينار وقطعة 50 دينار

أصدر بنك الجزائر ورقة نقدية تذكارية ذات قيمة ألفي دينار 2000 دج. إلى جانب قطعة نقدية جديدة ذات قيمة خمسين دينار50 دج

ويأتي هذا تخليدا لذكرى الفاتح نوفمبر وموازاة مع احتضان الجزائر لمجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ31.

وصدر في الجريدة الرسمية رقم نظام 22-02 مؤرخ في22 ربيع الأول عام 1444الموافق 18 أكتوبر2022 .يتضمن إنشاء ورقة نقدية تذكارية من فئة ألفي 2000 دينار جزائري بمناسبة “الدورة العادية الحادية والثلاثين 31لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالجزائر”.

وتضمن ذات العدد من الجريدة الرسمية صدور قطعة نقدية جديدة بقيمة 50 خمسين دينارا وتحمل صورة واسم الشهيدة حسيبة بن بوعلي.

وحسب ذات العدد الورقة النقدية الجديدة الأولى تذكارية وصدرت بمناسبة انعقاد القمة العربية بالجزائر بينما الورقة النقدية الجديدة من فئة ألفي دينار وتحمل على جانبها صورة الأمير عبد القادر. بالإضافة إلى ان الورقة النقدية الجديدة تحمل على وجهها صورة مقام الشهيد وخريطة العالم العربي وخريطة الجزائر

في حين الورقة النقدية الجديدة تحمل على ظهرها صور لمنارة جامع الجزائر وجبار الهقار والآثار الرومانية بتيبازة ونخلة وقافلة إبل. وأيضا الورقة النقدية تحمل اللون الأخضر المائل إلى الأزرق في وجهها والأخضر المائل إلى الأصفر على ظهرها

وسيتم تداول الورقة النقدية الجديدة بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا. كما الورقة الجديدة تحمل كتابات باللغتين العربية والإنجليزية .وكذا الورقة النقدية الجديدة الثانية بقيمة ألفي دينار وصدرت بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال.بينما الورقة النقدية الجديدة الثانية تحمل نفس مواصفات ورسومات وكتابات الورقة الأولى.