صدور قانونين جديدين على الجريدة الرسمية يتضمنان استحداث أوسمة عسكرية جديدة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 25-15 المؤرخ في 27 أكتوبر 2025، المتضمن استحداث أوسمة عسكرية جديدة في صفوف الجيش الوطني الشعبي.

وتشمل الأوسمة المستحدثة: وسام القيادة العملياتية، وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وسام الابتكار، وسام التميز العلمي، ووسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي.

ويهدف هذا القانون إلى تثمين جهود وإسهامات أفراد الجيش ومؤسساته في مختلف الميادين، وتشجيع الكفاءات الميدانية والعلمية على مواصلة التميز والابتكار، بما يعزز قيم التفاني والانضباط داخل المؤسسة العسكرية.