صدور  القانون الأساسي الخاص بالأئمة ..وهذا ما تضمنه 

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 26 صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف.

كما تضمن ذات العدد صدور النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي الأئمة.

وجاء في القانون الأساسي الجديد يضبط شروط التوظيف والترقية الخاصة بالأئمة بمختلف رتبهم وبالمرشدات الدينيات.

وتم في القانون الأساسي الجديد وضع 5 رتب للإمام وهي إمام مدرس، إمام واعظ، إمام أستاذ، إمام خطيب، إمام خطيب أول.

كما تم إستحداث مناصب إمام مفتي وإمام معتمد وإمام أول بالنسبة لأصحاب المناصب العليا في قطاع الشؤون الدينية.

في حين منح النظام التعويضي علاواة وتعويضات على المردودية، والإلزام والاستعداد الدائم، ونشاطات التدريس والتوثيق للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة.

حيث تضمنت علاوة المردودية يتم احتسابها وصرفها كل 3 أشهر وتتراوح بين 10 و40 بالمئة من الراتب الرئيسي.

بينما منحة تعويض الإلزام تحتسب بنسبة 30 بالمئة من الراتب الرئيسي ومنحة تعويض نشاطات التدريس تحتسب بنسبة 40 بالمئة من الراتب.

وتم تخصيص مبلغ 3500 دينار كمنحة للتوثيق لفائدة الإمام المدرس ومبلغ 4 آلاف دينار للإمام الواعظ والإمام الممتاز والإمام الخطيب والإمام الخطيب الأول ومبلغ 5 آلاف دينار للإمام الممتاز.

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