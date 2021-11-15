صدور مرسوم أساليب إدارة تحويل الدّين إلى مـشاريع تنمية بين الجزائر وإيطاليا

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن التصـديـق عــلى الملحق التعـديلي للاتفاق المؤرخ فـي 12 جويلية سـنة 2011 بـين الجزائر وإيطاليا. والذي ينص على أسالـيب إدارة تحويـل الدّين إلى مـشـاريع تنمية بين البلدين.

ووقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي رقم 21– 421مؤرخ في31أكتوبر سنة 2021،يتضمن أسالـيب إدارة تحويـل الدين إلى مـشـاريع تنمية، الموّقع بالجزائر بتاريخ إلى 30 مارس سنة 2021.

وجاء هذا المرسوم بناءا على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الـوطنية بالخارج، وبناءا على الدستور، لا سيما المادة 91 “7 و12 “منه.

أين تقرر التصديق على الملحق التعديلي للاتفاق المؤرخ في 12جويلية 2021 بين الحكومة الجزائرية ودولة إيطاليا أسـالـيب إدارة تـحويــل الــدين إلى مشاريع تنمية. والموقع بالجـزائـر بـتـاريـخ 30 مــارس سـنـة 2021 ،المـلحق بأصـل هذا المرسوم.