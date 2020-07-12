لا يزال النجم الجزائري “سعيد بن رحمة” يصنع الحدث في بطولة “الشامبينوشيب”، والأبرز من ذلك أن الصدى وصل إلى العالمية.

فجل المواقع الرياضية، سواء الإنجليزية أو العالمية أشادت بما يقدمه النجم الجزائري في الآونة الأخيرة مع فريقه “برينتفورد”.

كما أن هدفه العالمي في شباك “ديربي كاونتي” أمس السبت، أصبح حديث العالم والخاص.

قناة “ESPN” الأمريكية عنونت: “هدف ساحر من بن رحمة.. النجم الأول لبرينتفورد”.

صحيفة “الميرور” البريطانية عنونت: “صدى بن رحمة يصل إلى أسوار تشيلسي”.

موقع “غول” العالمي: “هدف تشيلسي يواصل الإبهار.. بن رحمة يسجل هدفا ساحرا”

في نفس السياق وفي تقرير مطول نشره موقع “فوتبول لندن”، أجزم الجميع أن “بن رحمة” سيكون “هازارد” الجديد في “تشلسي” وعلى إدارة “البلوز” حسم الصفقة.