صدى دعم الرئيس تبون لإيناس إيبو يصل أمريكا

لم تمر وقفة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو، مرور الكرام على الإعلام الإعلامي.

وتناولت جريدة “نيويورك تايمز”، دعم الرئيس تبون لصاحبة الـ21 عاما، بعد أن صنعت الحدث على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت ممثلة المضرب الجزائري، لفتت الأنظار، عندما إستنكرت رفض النمساوي تيام دعم اللاعبين أصحاب الدخل الضعيف، خلال جائحة كورونا.

يُذكر بأن رئيس الجمهورية، أكد بأن الدولة لن تسمح في تضييع موهبة مثل إيناس إيبو، مانحا تعليمات بمُساعدتها مُستقبلا.

وسار على نفس النهج، وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، الذي إتصل باللاعبة وأكد إستعداد هيئته لتلبية كل حاجياتها.