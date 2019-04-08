صديــق شهــاب يطــرد أويحيــى مـــن «الأرنــدي»

المكتب الولائي لـ«الأرندي» بالعاصمة يدعو الأمين العام للاستقالة

قرر المكتب الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي للجزائر العاصمة، توقيف عضوية الأمين العام للحزب أحمد أويحيى من المكتب الولائي.

كما طالبوه بالرحيل فورا من الأمانة العامة للحزب.

وقد جاء في بيان المكتب الولائي للحزب «ندعوا مناضلي الحزب للانخراط في مسعى تصحيح مسار الحزب بما يتماشى وتطلعات وأمال إطاراته ومناضليه.

مضيفا أن البيان بمثابة تبرأة الذمة من طرف مناضلي الحزب لولاية الجزائر من تصرفات الأمين العام وقراراته».

وأشار البيان إلى أن اجتماع المكتب الولائي الموسع لولاية الجزائر حضره رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأمناء المكاتب البلدية.

تحت إشراف عضو المكتب الوطني الأمين الولائي للجزائر، شهاب الصديق، تم خلاله التذكير بضرورة التحلي باليقظة والوعي والتعامل مع الوضع بالحكمة والبصيرة.

في ظل الظروف التي يمر بها الحزب. وذكر المكتب الولائي أن الحراك الشعبي أفرز معطيات جديدة استلزمت أخذها في الحسبان، وإعطائها أهمية خاصة.