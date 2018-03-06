صديقة تايدر السابقة تعترف بخيانتها له مع بالوتيلي !!

عادت صديقة اللاعب الجزائري السابقة سفير تايدر، عارضة الأزياء الإيطالية فيورينيكا غراف، لقضية خيانتها له مع اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي.

واعترفت عارضة الأزياء الإيطالية، مرة أخرى بخيانتها لتايدر، التي كانت معه في علاقة عاطفية، عندما كان لاعبا في أنتر ميلان.

وقالت في تصريح لموقع “كالتشيو واب” الإيطالي، معترفة أنها خانت لاعب الخضر رفقة لاعب نيس الفرنسي بالوتيلي وشقيقه، بالإضافة إلى لاعبين آخرين.

ونقلت كل المواقع والصحف الإيطالية، تصريح “غراف”، ليجد اللاعب الجزائري المحترف حاليا في الدوري الكندي نفسه وسط فضيحة جديدة.

وكانت ذات المتحدثة قد اعترفت بالخيانة في سنة 2014، قبل أن يرد عليها تايدر ويتبرأ من علاقته بها، موضحا أنه لاتربطه أي علاقة بها.