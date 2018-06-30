صديقة “رامي” تكشف المستور وتهزُ فرنسا !!

كشفت الممثلة “باميلا أندرسون” أنها قضت العديد من الليالي رفقة صديقها النجم الدولي الفرنسي “عادل رامي” بمعسكر منتخب الديوك خلال مونديال روسيا 2018.

وذكرت صحيفة “ذا الصن” الإنجليزية أن باميلا أندرسون أكدت أن مُدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان لايمنع لاعبيه من ممارسة الجنس رفقة زوجاتهم أو صديقاتهم خلال مونديال روسيا.

وأضافت الممثلة الشهيرة أن بإمكانها المبيت رفقة مدافع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال المونديال إلى إشعار أخر حيث لم يمنع ديشان ذلك لحد الأن.

وصنعت تصريحات باميلا أندرسون ضجة كبيرة في فرنسا خاصة وأن حدوث هذا الأمر أثناء مُنافسة بحجم المونديال يؤثر على تركيز اللاعبين.