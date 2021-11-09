صديقة عمري

الجاني هو أقرب المقربين مني، شخص يدرك نقاطك ضعفي فغرس سكين الغدر بلا تردد وأدمى فؤادي. هي صديقة العمر التي ذاقت معي الحلو والمر.

رفيقة دربي التي سولت لها نفسها أن تأخذ مني أعزّ ما أملكه ، زوج العمر الذي وددت أن أحيا معه الدهر، عرفت جيدا كيف تتربص بمفاتيح حياتي معه، عندما منحتها نقاط ضعفه وسردت لها عمق ما بيني وبينه من هموم عابرة، لأجدها بين ليلة وضحاها تحتل بيتي وتصبح هي سيدته.

صديقة عمري كانت السبب في قهري

نعم لقد خرجت من تجربة زواج تلى قصة حب جارفة أحمل لقب المطلقة، في حين أخذت صديقة العمر الجمل بما حمل وباتت هب من بيدها مقاليد الأمور. هفوة مني ونصيحة في غير محلها أسدتها إليّ من منحتها لقب المقربة إلى قلبي وثقة زائدة مني جعلتني أعرفها بزوجي جعلتني اليوم أعضّ أصابعي ندما على ما جنيته على نفسي.

أقف اليوم أبكي على أطلال وجع أنا من جعلته يتسرب إلى حياتي ويقلب موازينها، غير قادرة على الإنتقام وغير أبهة لما قد يحدث لي بعد أن خسرت كل شيء، لكنني أيضا غير قادرة على الغفران، لست أقوى على مسامحة من عبثت بمعنى الصداقة وميثاق الأخوة،

أكتب خلاصة تجربتي بقلم مشبع بالدم والدموع، عديد الناس في عالمنا هذا يختبؤون وراء الوفاء الكاذب.

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