صديقة “كريستيانو” السابقة تفضحه وتهدد بكشف المستور

ونشرت “جاسمين” مجموعة من التغريدات على حسابها في “تويتر” اكّدت أنها تملك أدلة تثبت معاناة “رونالدو” من مرض نفسي وستفضح حقيقته.

وكتبت “جاسمين” في تغريدتها: “لا أحد لديه أي فكرة عن حقيقة شخصية رونالدو إذا علموا فقط نصف الحقيقة سيصابون بالذعر”.

وأضافت: “أنا لا أتردد أبدا في مساعدة كاثرين مايورغا، سأفعل كل ما بوسعي، لدي رسائل وتسجيلات لا تقدر بثمن ستكون مهمة جدا لصالحها”.

Cristiano Ronaldo's ex calls him a ‘psycho’ and vows to expose 'what he is truly like' https://t.co/BZ5zEZQxVV pic.twitter.com/IQd82cNrx2

