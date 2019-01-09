صديقة “كريستيانو” السابقة تفضحه وتهدد بكشف المستور

فجرت عارضة الأزياء البريطانية جاسمين لينارد، مفاجأة جديدة متعلقة بصديقها السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو في قضية إغتصاب فتاة الأمريكية.

ونشرت “جاسمين” مجموعة من التغريدات على حسابها في “تويتر” اكّدت أنها تملك أدلة تثبت معاناة “رونالدو” من مرض نفسي وستفضح حقيقته.

وكتبت “جاسمين” في تغريدتها: “لا أحد لديه أي فكرة عن حقيقة شخصية رونالدو إذا علموا فقط نصف الحقيقة سيصابون بالذعر”.

وأضافت: “أنا لا أتردد أبدا في مساعدة كاثرين مايورغا، سأفعل كل ما بوسعي، لدي رسائل وتسجيلات لا تقدر بثمن ستكون مهمة جدا لصالحها”.