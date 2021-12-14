صديقتي تتعامل مع وليدها بعنف لفظي وجسدي بسبب نتائج الإمتحانات..إنصحيها أستاذة

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة / حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

هي صديقتي،نعرف بعضنا منذ الصغر ولا يزال الود يميز علاقتنا إلى حد اليوم،هي متزوجة أم لثلاث أولاد، منذ حوالي سنة.

وبعد ولادة صديقتي للطفل الأخير تعرضت إلى تعقيدات صحية، فكنت أزورها كثيرا، أحيانا أبيت عندها للاعتناء بالأولاد.

كما كنت ألتقي كثيرا بزوجها، لأنه كان يأخذني إلى صديقتي أو يأتي بالأولاد، حيث أظنه أعجب بي وصار يتقرب مني.

إلى أن جاء اليوم وصارحني فيه إعجابه واقترح عليّ حتى الزواج،ومن يومها لم أعد أذهب إلى صديقتي،وهي صارت تسألني عن ابتعادي.

لكن حججي انتهت، فأنا لا يمكنني بأي حال أن أخبرها بما عرض عليّ زوجها، ولا يمكنني أيضا أن أبقى ثريبة منها.

لكن هذا الأمر سيدخل الريب في صدرها،أرشدوني من فضلكم؟

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

أختي الفاضلة، نشكرك على ثقتك فينان ونتمنى أن نخفف عنك ولو القليل، فأنت حقا بين المطرقة صداقة عمرها سنين.

وسندان زوج سولت له نفسه خيانة الثقة، ولو أنك مساهمة بنسبة معينة في جرأته وتطاوله على طلب الزواج منك.

في الوقت الذي كانت فيه زوجته ضعيفة مريضة في أمس الحاجة إلى وجوده بجانبها.

فكان الأجدر بك منذ البداية أن تحافظي على حدود علاقتك بالصديقة وألا تتعديها بالمبيت عندها أو البقاء رفقة زوجها بمفردكما.

لكن الآن وقد وقع ما وقع، لا أنصحك أبدا أن تخبريها بالقصة، وألا تخبري أي شخص بها حتى لا تسببي في كارثة.

وأن تقطعي أي اتصال لك بهذا الرجل،ولا تكلميه حتى وإن حاول،وأيضا لا تزوريها في بيتها وحاولي قدر المستطاع أن لا تلمحك عيناه.

لأنه بطلبه ذلك هو يلعب بالنار،كوني ذكية وتراجعي للوراء في هذه العلاقة على الأقل في هذه الفترة حتى ينسى هو الموضوع.