صديقتي تحفر لي قبرا… تكون سببا في توبتك

رأيت في المنام أني مت فصرت أصرخ «أنا لا أصلي ولم أكن من المصلين»، ثمّ رأيت صديقتي تضرب الأرض بالفأس في غابة فكأنها كانت تعيّن لي مكانا للقبر.

فبدأت أصرخ وسألتها لما عيّنت لي مكان القبر في الغابة، مع أني مسلمة والمفروض أن أدفن في مقبرة المسلمين.

سميرة من العاصمة

خيرا رأيت:

تذهب دلالة رؤيا الرائي أَنه مَاتَ في المنام على صَلَاح دين الرائي مَا لم ير أنه دفن، لأن موته هنا يدلّ على موت الدنيا في قلبه والإقبال على الآخرة.

فمن رأى في المنام أَنه مَاتَ وَلم يغسّل وَلم يُكفن فإنه يُسَافر أو يتوب إلى الله. وَمن رأى أَنه ميّت في المقبرة فتدلّ الرؤيا على مصاحبة العصاة لأن أهل القبور لا يسمعون ولا يتبعون حقا.

أما الذي يرى أَنه مَاتَ وَحمل على الأعناق فقد يتولى الرائي منصبا ويُصِيب جاها وعزا، وقد يفْسد دينه ثمّ يتوب هذا إذا لم يدْفن.

فإِن كَانَ الرائي من طلاب الْآخِرَة تعطّل عمله، وَمن رأى أنّ زَوجته مَاتَت وكان تاجرا كسدت تجارته وصناعته وَقد يَسْتَغْنِي ويستفيد مَالا من حلال.

وعليه تدلّ رؤيا أنك توفيت إما على السفر أو التوبة والعودة إلى التزام الشرع وتطبيق تعاليم الإسلام بعد الغفلة.

وعليه دلّ موتك في المنام على أنك تبت إلى الله والتزمت بشرع الله هذا بفضل صديقتك التي ظلّت تحفر قلبك بكلمات قوية تدعوك فيها إلى الإلتزام بطاعة الله وتطبيق منهج الشرع في حياتك.

وأما أنها صارت تحفر لك في الغابة فهي أخرجتك من حياة الأكل والشرب البعيدة عن شرع الله إلى حياة المسلمين بالتزام الذكر والطاعات، والله أعلم.